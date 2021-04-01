Москва, 1 апреля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Работа генерального консульства США во Владивостоке в ближайшее время возобновлена не будет. Об этом 1 апреля сообщил американский посол в России Джон Салливан, слова которого приводит посольство Соединенных Штатов на своем сайте.

Флаг США

«Соединенные Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время», — отметил он.

Кроме того, указывается, что американское генконсульство в Екатеринбурге будет работать дальше, однако приостановит с 1 апреля оказание визовых услуг, а также предоставление консульских услуг гражданам США.

Как отмечает Салливан, такое решение было принято по итогам консультаций с госсекретарём США Энтони Бликеном по результатам продолжительной проверки безопасности американского дипломатического представительства и условий работы его персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия далека от радужных ожиданий в отношениях с Соединенными Штатами.