Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В Бурятии начала действовать новая мера поддержка для работодателей при трудоустройстве безработных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, им частично компенсируют затраты на зарплату работников.

При условии, что последний на 1 января 2021 года был зарегистрирован в центре занятости населения в качестве безработного и является им в настоящий момент.

«Размер субсидии на одно рабочее место будет равен минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент и сумму страховых взносов», — отметили в правительстве.

Субсидия будет выплачиваться по итогам первого, третьего и шестого месяца работы нового сотрудника.

Читайте ранее в этом сюжете: Безработным в Бурятии за 2020 год выплатили 1,7 млрд рублей