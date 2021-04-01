Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Обзор политики США в отношении КНДР почти завершён, его подготовка находится на финальной стадии. Об этом заместитель пресс-секретаря администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявила 31 марта журналистам.

«Мы находимся на финальной стадии <…> обзора нашей политики в отношении Северной Кореи», — сообщила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома пояснила, что тщательный обзор подготовлен различными ведомствами политики США с оценкой всех возможных вариантов ответов на усиливающуюся угрозу. Северная Корея угрожает как своим соседям, так и более широкому мировому сообществу.

При составлении обзора Белый дом учёл мнения экспертов и бывших чиновников, в том числе работавших с администрацией прежнего президента Дональда Трампа. Итогам обзора будет посвящена встреча 2 апреля в штате Мэриленд помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с начальником управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хуном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

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