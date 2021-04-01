Джакарта, , 09:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал индонезийское национальное студенческое движение (GMNI) продолжать последовательную борьбу с радикализмом в стране, сообщает Antara.

«GMNI известна как кадровая организация, которая последовательно поддерживает национальные принципы, терпимость и разнообразие, находится на передовой в борьбе с радикализмом», — заявил глава государства.

Президент поздравил студенческое движение GMNI, которому исполнилось 67 лет.

«Мы надеемся, что правительство будет активно участвовать и поддерживать студенческое движение, которое выступает против радикализма», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель парламента Индонезии Пуан Махарани осудила нападение на главное управление национальной полиции Индонезии.

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