Ташкент, , 09:00 — REGNUM Авиакомпания «Узбекские авиалинии» увеличит частоту авиарейсов Ташкент — Нью-Йорк до двух раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время узбекистанский авиаперевозчик выполняет рейсы по воскресеньям. С 22 апреля планируется возобновить авиарейсы по четвергам.

Отметим, стоимость авиабилетов на рейс Ташкент — Нью-Йорк на 11 апреля начинается от $643. Вылет в 6:45 (4:45 мск), прибытие — в 10:55 (17:55 мск). Время в пути составляет 13 часов 10 минут.

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