Кемерово, , 08:59 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении администратора игрового зала, которого обвиняют в незаконном проведении азартных игр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Мужчина работал в игровом клубе осенью 2019 года. По данным следствия, он принимал от клиентов ставки, запускал игровые приложения, а при выигрыше выдавал игроку из кассы деньги.

В ходе обыске в клубе правоохранители изъяли 34 единицы оборудования и электронных устройств. На компьютерах было установлено программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр.

«Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. В отношении неустановленного организатора игорного бизнеса уголовное дело выделено в отдельное производство», — добавили в ведомстве.

Документу по делу администратора, тем временем, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: В Норильске ликвидировали два подпольных игровых клуба