Барнаул, , 08:57 — REGNUM Правоохранительные органы произвели задержание представителя губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стеллы Штань. Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники, это произошло в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время чиновница помещена в изолятор временного содержания. Официальная информация о причине задержания пока не обнародована.

Стелла Ивановна Штань родилась 12 июля 1963 года в Магаданской области Билибинского района с. Билибино. Трудовую деятельность начала в 1980 году секретарем-машинисткой прокуратуры Индустриального района Барнаула. Назначение в АКЗС получила в сентябре 2018 года. Ранее сама избиралась депутатом в городской совет, в Барнаульскую городскую думу, возглавляла комитет по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай, когда в Алтайском крае задерживают высокопоставленных чиновников. Напомним, в сентябре 2020 года была арестована бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

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В феврале 2021 года был заключён под стражу сроком на два месяца бывший глава Октябрьского района Барнаула, бывший глава Лебяжинской сельской администрации Барнаула Сергей Овсянников. Его подозревают в мошенничестве и растрате.

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