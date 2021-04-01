Москва, 1 апреля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. ВДНХ приглашает всех желающих отметить Международный день детской книги. Праздничные мероприятия пройдут с 2 по 4 апреля, сообщается на портале мэра столицы.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

Юных посетителей и их родителей ждет знакомство с героями сказок, интерактивные литераурные квесты и встречи с писателями. Состоится фестиваль детской книги и др.

Также откроется мультимедийная выставка «Океан юрского периода», а в павильоне «Театр сказок» можно будет посмотреть интерактивное шоу «Сказка номер один. Возвращение». Все мероприятия проводятся бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Москвы ежегодно проводят акцию «Неделя детской книги».

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