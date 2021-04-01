Москва, , 08:57 — REGNUM Дыхательную функцию у пациента после COVID-19 рекомендуется восстанавливать не менее 12 недель, заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ профессор Галина Иванова.

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«Сейчас международные рекомендации говорят о том, что восстанавливать только дыхательную функцию нужно не меньше 12 недель», — цитируют её «Известия».

По её словам, у пациентов с тяжёлой формой болезни часто сохраняется кислородная зависимость. Даже после выписки такие пациенты хуже переносят нагрузки, характеризуя своё состояние так: «Я ничего не могу, у меня ни на что нет сил».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. 19 марта заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о том, что в весенние месяцы в РФ может наблюдаться небольшой рост заболеваемости COVID-19.

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