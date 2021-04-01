Сараево, , 08:57 — REGNUM Сборная Франции одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий французской команды Антуан Гризманн на 60-й минуте.

На сегодняшний день в группе I лидирует сборная Франции, набравшая семь очков. Далее идут команды Украины (3), Финляндии (2), Боснии и Герцеговины (1) и Казахстана (1).

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