Ханты-Мансийск, 1 апреля 2021, 08:56 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 73 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 71 случай.
С начала пандемии на 1 февраля в Югре зарегистрировано 54 248 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 766 человека, скончались 783 пациента с COVID-19.