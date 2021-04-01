Пекин, , 08:58 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely представил свой новый бренд Zeekr, под которым будут собираться автомобили с электромотором. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первой моделью бренда станет Zeekr 001 — полноразмерный спортивный универсал. Его концепт был показан широкой публике в сентябре 2020 года. Тогда авто представили под совместной маркой Geely и Volvo Cars — Lynk & Co.

Теперь модель готовят к серийному выпуску под новым брендом. Ожидается, что она получит ряд небольших изменений.

Zeekr 001 будет собираться на новейшей «тележке» SEA, которая создавалась специально для электрокаров. Длина машины равна 4950 мм, а размер колёсной базы составляет 2999 мм.

Премьера серийной модели Zeekr 001 состоится на международной автомобильной выставке в Шанхае.

Напомним, 26 апреля 2021 года компания Geely планирует провести мировую премьеру нового кроссовера под названием Emgrand S. Под капотом авто функционирует 1,4-литровый турбомотор мощностью 141 л. с. Кроме того, в моторной линейке будет присутствовать 1,5-литровый двигатель производительностью 177 л. с.

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