Москва, , 08:57 — REGNUM На сегодняшний день, с начала текущего года, в России от укусов клещей пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года, случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими подобными инфекциями не зафиксировано. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По данным на 27 марта 2021 года случаев заболевания КВЭ, МЭЧ, ГАЧ не зарегистрировано. Случаев заражения ИКБ не зарегистрировано. По данным оперативного еженедельного мониторинга в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 181 пострадавший от укусов клещей (в 2020 — в 68 субъектах, 2070), в том числе 81 ребенок», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также уточняется, что первые случаи укусов клещей были отмечены в Ростовской, Калининградской и Астраханской областях, республиках Калмыкия, Адыгея, Крым, Дагестан, Ставропольском и Краснодарском краях еще в январе текущего года, и в феврале — в Оренбургской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Хакасии зарегистрировали первый случай присасывания клеща.