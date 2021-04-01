Москва, , 08:58 — REGNUM Возникновения дефицита сахара в стране не ожидается, об этом сообщает 1 апреля пресс-служба Минсельхоза России.

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"Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участников соглашений о стабилизации цен на сахар приходится почти 100% рынка, и все они выполняют свои обязательства. Сахар отгружается в объёмах, достаточных для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Ранее газета «Известия» сообщила о приостановке поставок сахара от производителей торговым сетям по фиксированным ценам.

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