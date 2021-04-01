Ижевск, , 08:52 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия») в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Завьяловскому району. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в течение двух лет осужденный систематически получал денежное вознаграждение за передачу информации об умерших от индивидуального предпринимателя, который работал в сфере ритуальных услуг.

Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком три года со штрафом в размере 53 тыс. рублей. Также на три года он лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае обвиняют в получении взяток бывшего сотрудника управления ГИБДД, который за взятки покровительствовал перевозчикам. Автотранспорт с грузом беспрепятственно пропускали на всех постах после звонка обвиняемому.

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