Саратов, , 08:53 — REGNUM В Саратовской области за минувший день подтвердились 154 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 по состоянию на 1 апреля достигло 54 938 человек. Днем ранее заболели 152 человека. Выздоровели с начала пандемии 49 635 пациентов, или 90,3%, за сутки — 152 человека. Всего скончались 815 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день зарегистрированы 46 случаев заражения, в Энгельсском районе — 17, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 104 пациентов. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 3171 человек.

ИА REGNUM напоминает, всем пациентам, которые проходили лечение в нековидных стационарах Саратовской области, будут в обязательном порядке предлагать и создавать условия для добровольной вакцинации от коронавируса. При этом необходимо исходить из их состояния здоровья и отсутствия противопоказаний для вакцинации.

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