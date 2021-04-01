Лондон, , 08:52 — REGNUM Сборная Англии одержала победу над командой Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий сборной Англии Гарри Кейн, реализовав пенальти. На 58-й минуте полузащитник польской команды Якуб Модер сравнял счет.

Победный мяч забил на 85-й минуте защитник англичан Гарри Магуайр.

На сегодняшний день в группе I лидирует сборная Англии, набравшая девять очков. Далее идут команды Венгрии (7), Албании (6), Польши (4), Андорры (0) и Сан-Марино (0).

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