Королевство Бельгия, , 08:51 — REGNUM Россия может «отключиться» от интернета, причём без серьёзных последствий для российской экономики и общества. К такому выводу пришёл депутат Европарламента от Нидерландов Барт Гротхёйс.

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В своём выступлении, на которое ссылается RT, он отметил, что Россия уже два года проверяет, может ли она отключиться от интернета без серьёзных последствий для своей экономики или общества.

«Что ж, она может», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, указал Гротхёйс, Россия обзавелась крайне продвинутыми военными средствами «для возможного нарушения работы оптоволоконных интернет-кабелей, которые связывают наш континент с другими и служат опорой для нашей цифровой экономики».

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В связи с этим евродепутат указал на необходимость защищать процесс передачи данных как под водой, так и на поверхности европейского континента и потребовал разработать стратегию по обработке данных, которая обеспечивала бы также безопасность информационных потоков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал потенциально возможным отключение РФ от глобальной сети. Однако, по его словам, у Москвы есть план действий на этот случай. При необходимости в силу вступит закон о российском сегменте интернета, подчеркнул зампред Совбеза России.