Уфа, , 08:53 — REGNUM Водитель троллейбуса в Уфе сильно пострадала перед выездом на линию. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что рано утром 29 марта в депо Уфы 43-летняя женщина обходила троллейбус спереди. В какой-то момент он поехал и прижал водителя к рядом стоящей машине. В результате женщина получила переломы и травмы. Ее срочно доставили в медучреждение.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, им предстоит выяснить причины инцидента.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

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