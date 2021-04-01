Украинка, , 08:52 — REGNUM В Киевской области в городе Украинка загорелся детский сад «Алёнушка». Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В сообщении отмечается, что огонь охватил площадь 200 кв. метров, спасатели эвакуировали 40 работников детсада и 108 детей. Никто не пострадал.

Пожар полностью ликвидирован, его причинный устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве загорелся дом престарелых. Спасатели эвакуировали 80 человек, никто не пострадал.

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