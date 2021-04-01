Кемерово, 1 апреля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области закрыты последние три ледовые переправы для передвижения людей и транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, на всех реках и озёрах региона лёд имеет рыхлую структуру и стал опасен для нахождения на нём.

Ian Mackenzie Лед

В последние сутки продолжали действовать автомобильные переправы в посёлке Майзас и деревне Тихеевка, а также пешеходная в посёлке Сосновый лог. С 1 апреля проезд и проход по ним закрыт. Таким образом, к настоящему времени все 49 ледовых переправ, действовавших зимой, ликвидированы.

«Однако в ходе ежедневных патрулирований акваторий Кузбасса специалисты государственной инспекции по маломерным судам, продолжают фиксировать случаи выхода людей на лёд», — отметили в управлении.