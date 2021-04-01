Сиэтл, США, , 08:49 — REGNUM Неонацист-трансгендер Тейлор Паркер-Дипеппе из штата Флорида, входивший в местную расистскую группировку Atomwaffen Division, которая угрожала журналистам, избег тюремного заключения, сообщает 31 марта New York Post.

По информации следствия, члены этой группировки, провозглашавшей превосходство белой расы, оставляли или попытались оставить домах журналистов во Флориде, Аризоне и штате Вашингтон плакаты со свастикой и надписями «К вам приходили местные нацисты».

В сентябре прошлого года Паркер-Дипеппе признал себя виновным в сговоре с целью рассылки сообщений с угрозами и киберпреследования. Помощник прокурора Томас Вудс признал, что у обвиняемого было непростое детство, но просил для него тюремного заключения сроком на 16 месяцев, написав в меморандуме о приговоре, что Паркер-Дипеппе «внушал ужас своим жертвам и способствовал распространению чувства страха и беспокойства, которое понятным образом испытывают многие группы в США».

Адвокат Паркер-Дипеппе, Питер Маццоне отметил, что тюрьма станет невыносимым испытанием для его клиента — биологически женщины, которая пострадала от жестокого обращения со стороны жестокого отца, отчима-алкоголика и школьных хулиганов, которые измывались над ней.

Паркер-Дипеппе, которая выбрала себе имя Тайлер, знала с пяти лет, что хотела быть мальчиком, но его отец выбросил «мальчишескую одежду», которую ей купила мать, и физически оскорбляли его, в том числе душил ее.

По словам окружного судьи США Джона Кугенура, ответчик перенес очень многое из-за своей «гендерной неопределенности».

«Довольно», — заявил судья.

При этом группировка Atomwaffen Division связана с рядом убийств, в том числе двух мужчин в Тампе, штат Флорида в 2017 году, а также студента Пенсильванского университета в 2018 году.