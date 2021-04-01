Токио, , 08:48 — REGNUM PlatinumGames и Hamster анонсировали игру Sol Cresta для PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Трейлер был опубликован 1 апреля на YouTube-канале компании.

Разработчики заявили, что игра будет выполнена в жанре аркадного космического шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) в духе классических Moon Cresta и Terra Cresta. Они также отметили, что Sol Cresta станет первой игрой серии Neo Classic Arcade.

Многие геймеры сразу же вспомнили, что в 2020 году студия уже анонсировала эту игру и тогда сообщество решило, что это была первоапрельская шутка. Другие выразили надежду, что на этот раз PlatinumGames не шутит и игра действительно существует, поскольку в марте 2021 года Hamster зарегистрировала товарный знак Sol Cresta, а японский сайт 4 Platinum был обновлён.

Напомним, оригинальная игра Moon Cresta вышла в мае 1980 года на аркадных автоматах Namco Galaxian. Релиз Terra Cresta состоялся в ноябре 1985-го, позже игра была перевыпущена на Nintendo Switch и PlayStation 4.

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