Париж, , 08:49 — REGNUM Позиция Европейского союза по отношению к России и введенные сообществом в отношении российской стороны санкции являются исторической и геополитической ошибкой. Такое мнение 1 апреля высказала глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью газете «Комсомольская правда».

«Произвольная позиция и санкции, принятые Европейским союзом в отношении России в последние годы, являются исторической и геополитической ошибкой», — сказала она.

Также Ле Пен добавила, что лидеры Евросоюза «не уловили смысл потрясений истории» и демонстрируют взгляды времен холодной волны, которые направлены только к США и НАТО, являющемуся вооруженным крылом Вашингтона.

Кроме того, лидер французской правой партии добавила, что отношения с российской стороной являются важными и необходимыми, и подчеркнула, что никому невозможно игнорировать место России в мировом порядке.

«Она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику», — отметила Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что лидеры России, Франции и Германии договорились координировать усилия для скорейшего возвращения к соблюдению Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).