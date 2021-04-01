Сеул, , 08:47 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в марте 2021 года вырос на 16,6%, до $53,83 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, темпы роста показателя оказались самыми высокими за два года и пять месяцев. Между тем, отметка в $50 млрд превышена впервые с декабря 2020 года.

Среднесуточный экспорт также вырос на 16,6%, до $2,24 млрд.

Экспорт нефтехимической продукции вырос на 48,5%, нефтепродуктов — на 18,3%, текстиля — на 9,4%, стали — на 12,8%. Экспорт полупроводников увеличился до $9,51 млрд, а легковых автомобилей — до $4,4 млрд.

Поставки в Китай увеличились на 26%, в США — на 9,2%, в ЕС — на 36,6%, в страны Азии — на 10,8%.

Импорт товаров в Южную Корею вырос на 18,8%, до $49,65 млрд.