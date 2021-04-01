Пермь, , 08:44 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновным в наркопреступлениях, сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, мужчина и женщина через интернет приобрели наркотическое средство массой более 480 граммов. Пермячка расфасовала наркотик и передала свёртки соучастнику для реализации.

Также установлено, что мужчина в июне 2020 года приобрел для последующего сбыта более 2,3 кг наркотических средств. Часть он хранил по месту своего проживания, а часть — разместил для сбыта в тайниках. Впоследствии наркотики были изъяты правоохранителями.

Свою вину злоумышленники признали полностью. Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также назначил штраф в 250 тыс. рублей. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также соучастница оштрафована на 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.