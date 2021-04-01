Джакарта, , 08:44 — REGNUM Председатель парламента Индонезии Пуан Махарани осудила нападение на главное управление национальной полиции Индонезии в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

«Мы должны усилить нашу бдительность, но мы не должны паниковать, мы не должны бояться», — заявила Пуан Махарани.

Председатель парламента Индонезии призвала полицию усилить безопасность всех общественных и жизненно важных объектов. Пуан Махарани также надеется на тщательное расследование полицией серии недавних террористических актов.

Как сообщало ИА REGNUM, виновником нападения на главное управления полиции в Джакарте была молодая девушка. Она проникла в главное управление полиции и произвела шесть выстрелов в офицеров до того, как её застрелили.

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