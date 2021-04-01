Ташкент, 1 апреля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Банк развития Совета сотрудничества тюркоязычных государств предложил создать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом глава государства заявил 31 марта на неофициальном саммите Тюркского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Пришло время Тюркскому совету создать свой инвестиционный фонд и создать банк развития», — сказал Мирзиёев. Он также отметил необходимость развития транспортной инфраструктуры стран Совета для выхода на европейские и мировые рыки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в режиме видеоконференции состоялся неофициальный саммит стран — членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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