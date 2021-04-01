Благовещенск, , 08:42 — REGNUM С начала 2021 года в Приамурье выдано 152 бесплатных земельных участка по программе «Дальневосточный гектар». За всё время землю получили уже 10,7 тыс. человек, а шесть из них досрочно оформили её в собственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В Приамурье остаются свободными для получения по программе «Дальневосточный гектар» ещё 13,5 млн. гектаров земли.

Активнее всего участки жители Приамурья берут в Ивановском, Серышевском, Благовещенском и Свободненском районах.

Люди берут не по одному, а сразу по несколько гектаров. Так, в Серышевском районе семья Чернышевых взяла участок площадью сразу восемь гектаров, на котором они построили комплекс для содержания коров, свиней и лошадей. Их поголовье увеличилось благодаря грантовой поддержки регионального минсельхоза с восьми до 50 коров.

Шесть гектаров бесплатной земли получил Евгений Грущинский. На участке он планирует создать птицеферму.

А в Бурейском районе на четырёх дальневосточных гектарах появилась лыжная база, которая уже стала «брендом» района.

Как сообщало ИА REGNUM, ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ вышло с иском в арбитражный суд Сахалина к администрации Анивского городского округа с требованием признать недействительными договора на предоставление в безвозмездное пользование гражданам земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар». Всего в иске указаны 142 земельных участка.