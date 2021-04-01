Москва, , 08:41 — REGNUM Московский планетарии подготовил специальную программу, посвященную 60-летию со дня первого полета человека в космос. Праздничные мероприятия программы начнутся с 7 апреля, сообщается на портале мэра столицы.

Откроется выставка о запуске корабля «Восток-1» в космос. Также запланирована экскурсия «Юрий Гагарин. Первый в космосе» и серия лекций о старте космического корабля.

Посетители планетария увидят специальную фотовыставку уникальных фотоматериалов о жизни Гагарина. С 7 по 29 апреля в Большом звездном зале пройдут живые лекции «Небо Гагарина».

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выпустил в обращение памятные монеты «60-летие первого полёта человека в космос».

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