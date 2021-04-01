Уфа, 1 апреля 2021, 08:41 — REGNUM Главной задачей правительства Башкирии является развитие Башкирской содовой компании (БСК). Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров, комментируя значение передачи региону контрольного пакета акций этого предприятия.
Хабиров подчеркнул, что это является большой ответственностью, так как предприятие имеет не только региональное значение. От продукции Башкирской содовой компании зависят целые отрасли экономики России, сообщил он.
Он также отметил, что руководству Башкирии необходимо сохранить лидирующие позиции в России по производству соды и другой продукции.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин поручил вернуть Башкирии 38,3% акций Башкирской содовой компании, и еще 11,7% акций + одну акцию передать в доверительное управление.
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