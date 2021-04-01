Уфа, , 08:41 — REGNUM Главной задачей правительства Башкирии является развитие Башкирской содовой компании (БСК). Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров, комментируя значение передачи региону контрольного пакета акций этого предприятия.

Хабиров подчеркнул, что это является большой ответственностью, так как предприятие имеет не только региональное значение. От продукции Башкирской содовой компании зависят целые отрасли экономики России, сообщил он.

«Сейчас наша главная задача — развитие предприятия. Оно на плаву и весьма прибыльно. Но мы понимаем, что если продолжать выкачивать из него все соки, вытягивать всю прибыль, как это делалось ранее, то оно просто не сможет выжить в жёсткой конкурентной среде. Поэтому главное сейчас — это модернизация», — передает слова главы регионе пресс-служба республиканского правительства.

Он также отметил, что руководству Башкирии необходимо сохранить лидирующие позиции в России по производству соды и другой продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин поручил вернуть Башкирии 38,3% акций Башкирской содовой компании, и еще 11,7% акций + одну акцию передать в доверительное управление.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Башкирии сообщил о судьбе Башкирской содовой компании