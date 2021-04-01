Сухум, , 08:37 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 31 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 184 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 30 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 73 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — девять человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 428 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 876 победили инфекцию. Всего в стране скончались 214 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 30 марта в Абхазии выявили 13 носителей SARS-CoV-2 в результате 232 исследований.

Стоит отметить, что накануне стало известно о возвращении в Абхазию из России абхазского премьер-министра Александра Анкваба после лечения от COVID-19. Коронавирус у него выявили в декабре 2020 года.

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