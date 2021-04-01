Ставрополь, , 08:35 — REGNUM В Ставропольском крае увеличилось до 155 человек число жителей Марьины Колодцы, обратившихся за помощью к медикам с признаками отравления. Из них 11 человек госпитализированы. Такие данные приводит на 31 марта пресс-служба Следственного комитета по региону.

Возбужденное по факту массового отравления граждан уголовное дело продолжает расследоваться. Допрошены уже свыше 90 пострадавших. Все они признаны потерпевшими. У них диагностированы ротовирус и норовирус.

В рамках уголовного дела также взяты пробы воды на водонапорной станции и других водоводах на территории села, назначены судебные экспертизы. Помимо этого, в местном управлении водоканала произведена выемка документов и допрошен медперсонал.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в селе Марьины Колодцы Минераловодского горокруга Ставропольского края произошла вспышка кишечной инфекции. Первоначально число обратившихся за помощью к медикам составляло 39 человек, в том числе 24 ребенка. В районе введен режим повышенной готовности.

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