Новосибирск, , 08:35 — REGNUM Следствие проводит проверку по информации о нападении бродячей собаки на ребёнка в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сообщалось, что в частном секторе левобережной части Советского района Новосибирска на перекрестке улиц Энгельса и Березовской на восьмилетнюю девочку по пути в школу напала бродячая собака. Она покусала ребёнка.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в марте 2021 года бездомная собака разорвала лицо маленькому ребёнку.

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