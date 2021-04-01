Москва, , 08:35 — REGNUM С 1 апреля в России вступает в силу ряд законов и норм. Они коснутся жизни всех граждан РФ.

Российский софт

С апреля в России начинают действовать новые правила на ввоз и продажу электронных устройств, планшетов, телевизоров, смартфонов и прочих гадежтов. Теперь на них в обязательном порядке должен быть установлен отечественное программное обеспечение. Нарушителей предупредили о штрафах до 200 тысяч рублей.

В перечень российских программ вошли, в частности, поисковик, почтовый клиент, мессенджер, голосовой ассистент, социальные сети, MirPay, Госуслуги и антивирус.

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Изменения для будущих водителей

В России изменился порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Согласно новому регламенту МВД, вступающему в силу с 1 апреля, кандидатов в водители будут проверять в условиях реального вождения на дорогах в городе.

Так, из экзамена исключили так называемую площадку, но четыре обязательных упражнения сохранились: заезд задним ходом в бокс под 90 градусов, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъёме (эстакада).

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Кроме того, внутри салона помимо экзаменуемого сможет находиться наблюдатель, который будет следить за правильностью проверки навыков вождения, — представитель автошколы или профильной ассоциации.

Возобновление туризма

С 1 апреля возобновляется авиасообщение с некоторыми странами. Речь идёт о восстановлении регулярных авиарейсов с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. На некоторых международных направлениях, в частности, на Кубу, в Белоруссию, Армению Египет, ОАЭ возрастёт число рейсов.

Обязательные медосмотры

С 1 апреля обновятся правила проведения обязательных медосмотров работников. Они касаются сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, на работах, связанных с движением транспорта, а также сотрудников организаций пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных сооружений, медорганизаций и детских учреждений. Новый порядок будет действовать до 1 апреля 2027 года.

Цены на табак

В России реализация табачной продукции потребителям по максимальной розничной цене, установленной ниже единой минимальной цены, станет невозможной, за исключением отдельных случаев. Формула, по которой предлагается высчитывать единую минимальную цену табачной продукции, прописана в новом законе. Расчёт будет производится на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента. Минимальная цена за пачку сигарет составит примерно 106 рублей, подсчитали в Совфеде.

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Маркировка пива

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С апреля в России запускают эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он направлен на то, что то, чтобы как можно больше производителей слабоалкогольной продукции не могли уйти от контроля качества и ценообразования. Продлится эксперимент до 31 августа 2022 года.

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