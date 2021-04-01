Пхеньян, , 08:36 — REGNUM С момента начала пандемии коронавирусной инфекции медиками КНДР было проведено в общей сложности более 21,6 тыс. тестов на SARS-CoV-2, которые все оказались отрицательными. Об этом 1 апреля сообщает южнокорейский телеканал YTN, со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что в Северной Корее на данный момент не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. При этом отмечается, что за неделю с 12 по 18 марта в КНДР было сделано 753 теста на SARS-CoV-2 и в 131 случае были выявлены похожие на грипп или ОРВИ симптомы.

Отметим, с января 2020 года КНДР полностью закрыла свои границы для того, чтобы предотвратить попадание на свою территорию новой коронавирусной инфекции.