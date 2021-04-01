Владивосток, , 08:36 — REGNUM «Дети войны» в Приморья вместе с пенсией за апрель получат тысячу рублей. Всего таких получателей почти 88 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Башкирии принят закон «О детях войны»

Выплата предусмотрена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, вторую тысячу пенсионеры получат в августе — ко Дню окончания Второй мировой войны.

На материальную поддержку «детей войны» в бюджете Приморья в 2021 году предусмотрели почти 198,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о «Детях войны» принят в Башкирии 25 марта 2021 года.