Сеул, 1 апреля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил тизерное изображение своего первого пикапа Santa Cruz. Изображение размещено на сайте компании.

Пресс-служба Hyundai Пикап Hyundai Santa Cruz

Представлена новинка будет 15 апреля. Шесть лет назад Hyundai представила концепт пикапа, однако серийная модель получила существенные отличия.

Скорее новый Santa Cruz напоминает Tucson четвертого поколения. Модели «роднит» фронтальная оптика, которая визуально объединена с подсвечиваемой диодами решёткой радиатора. Кроме того, пикап построен на той же платформе, что и Tucson.

По предварительной информации, Santa Cruz, кроме общей «тележки», получит от Tucson поперечное расположение двигателя, а также систему переднего привода с муфтой подключения задней оси. Возможно, что и силовая линейка у моделей будет общей.

Пикап могут оснастить также трёхлитровым дизельным V6, а также гибридной установкой. Выпускаться новинка будет в американском штате Алабама. Запуск производства запланирован на лето 2021 года.

Напомним, на предприятии Hyundai в Алабаме выпускаются кроссоверы Santa Fe и Tucson, а также седаны Sonata и Elantra.

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