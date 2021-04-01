Ханты-Мансийск, , 08:31 — REGNUM В Югре региональный уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова выступила с предложением от экспертного сообщества сохранять пенсионный коэффициент гражданам при выезде за пределы Крайнего Севера. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Действующее пенсионное законодательство предусматривает выплату районного коэффициента 1,5 всем пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. При этом при выезде на место жительства в более благоприятные по климату регионы за такими пенсионерами сохраняется районный коэффициент 1,3.

Наталья Стребкова предлагает инициировать изменения в федеральное законодательство в части сохранения районного коэффициента в размере 1,5 за пенсионерами, выезжающими за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и проработавшими на таких территориях 15 и 20 лет. Инициатива направлена в думу ХМАО.