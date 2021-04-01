Чита, , 08:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 1 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 155 человек, причём 53 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 625 пациентов (+69 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 797 человек. Уже вторые сутки в регионе не регистрирует смертей пациентов с коронавирусом.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 59 (+2 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 17 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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