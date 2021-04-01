Оренбург, , 08:30 — REGNUM В Оренбурге в преддверии Дня космонавтики запускают культурный мультипроект «Философия космоса». Он посвящён юбилею первого полёта человека в космос, сообщает минкультуры региона.

В мегамолле «Армада» на территории музейного городка «Оренстория» со 2 по 12 апреля будут работать три выставочные площадки, где будут продемонстрированы работы молодых художников: живопись, графику, скульптуры, но и произведения концептуального характера — арт-объекты, инсталляции, дающие возможность зрителю смотреть на мир другими глазами, визуально соединить реальность и иллюзию, историю и современность.

Так, на фотовыставке организатора и идейного вдохновителя проекта «Смотри на звёзды» Сергея Медведева представят 35 уникальных фотографий, выбранных из 10 тысяч снимков, сделанных при помощи восьми телескопов за последние пять лет.

На выставке «Свет далёких планет» продемонстрируют работы школьников — участников XV городского конкурса компьютерной графики, посвящённого Дню космонавтики и 60-летию первого полёта человека в космос.

3 апреля состоится «Улетное дефиле» — мероприятие, в котором примут участие дети, посещающие занятия по авиамоделированию Станции юных техников.

Выставка «Философия космоса» — совместный проект кафедры дизайна Оренбургского государственного университета, Оренбургского областного музея изобразительных искусств, Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, Оренбургского художественного колледжа, реализуемый при финансовой поддержке министерства культуры Оренбургской области в рамках национального проекта «Культура».

По словам директора Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея Александра Ушакова, организаторы сознательно ушли из традиционных музейных стен и вышли в городское пространство. «Атмосфера выставочных площадок мегамолла «Армада» даст уникальную возможность молодым художникам еще более раскрыть себя, а всем нам попасть в другую атмосферу — атмосферу космоса, с её иным ритмом и скоростью», — сказал он.

Заместитель директора по научной работе Областного музея изобразительных искусств Алёна Юрикова отметила, что идея проекта нашла отклик у молодых художников из различных регионов России. В результате на выставке появилась возможность увидеть разные стили, разные школы.