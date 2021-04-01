Ижевск, , 08:30 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 апреля прививку от коронавируса сделал 45 321 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Второй компонент препарата получили 32 750 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 1254 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 596 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в республике провели 970 333 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3050 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1785 исследований.

Читайте также: В Удмуртии провели больше 970 тыс. тестов на коронавирус