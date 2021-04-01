Осака, Япония, 1 апреля 2021, 08:29 — REGNUM Отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня требуют власти японской префектуры Осака. Об этом 1 апреля заявил губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура на пресс-конференции.
«Мы просим людей воздерживаться от ненужных выходов из дома. Эстафету олимпийского огня в городе Осака следует остановить», — сказал Ёсимура.
Ранее власти Японии объявили, что с 5 апреля в префектурах Осака, Мияги и Хёго будут усилены ограничительные меры из-за нового роста количества случаев заражения коронавирусом.
В Осаке эстафета должна была пройти с 13 по 14 апреля. Она началась 25 марта в Фукусиме.
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