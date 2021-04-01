Сухум, , 08:32 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб закончил лечение от COVID-19 и курс реабилитации в России, и вернулся на родину. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Александр Анкваб после прохождения курса лечения в московской клинике от коронавирусной инфекции вернулся в Абхазию. Он чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении пресс-службы.

О возвращении Анкваба к исполнению своих должностных обязанностей не сообщается.

Напомним, о том, что у Анкваба выявили коронавирус, стало известно 30 декабря 2020 года. 5 января 2021 год главу абхазского правительства госпитализировали, а 8 января перевели в Федеральный научно-клинический центр в Москве. Сообщалось, что у него двусторонняя полисегментарная пневмония. О выздоровлении Анкваба стало известно 18 марта.

Обязанности премьер-министра Абхазии временно были возложены на вице-премьера, министра финансов республики Владимира Делбу.

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