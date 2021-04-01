Париж, , 08:30 — REGNUM За последние 24 часа во Франции выявили свыше 59 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие сутки в стране выявили 59 038 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 4 644 423.

Также уточняется, что за этот же период во Франции от COVID-19 скончались 304 пациента, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 95 667.

В то же время в стране на данный момент прошли вакцинацию от нового заболевания 8 004 958 человек.

Отметим, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 30 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.