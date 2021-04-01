Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Администрации президента США Джозефа Байдена следует вместо «опрометчивых» высказываний в адрес России заняться выстраиванием конструктивных отношений с Москвой. Об этом говорится в опубликованном заявлении 27 групп американских пацифистов.

Движение за прекращение войн World Beyond War и другие пацифисты отреагировали на скандальное высказывание Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Лидер движения Дэвид Свонсон заявил, что это невероятно опасно — бездумно демонизировать и обвинять лидера другой страны. США и Россия обладают 90% ядерного оружия, напомнил он.

«Это шаг назад, это шаг назад даже по сравнению с недавним поведением правительства США», — приводит слова Свонсона РИА Новости.

Он добавил, что слова Байдена — провокация. Они увеличивают риск войны с государством, обладающим ядерным оружием, «ради похвалы от небольшой группы людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своём интервью Байден заявил, что Путину придётся заплатить за якобы произошедшее вмешательство в американские выборы. Он также согласился с утверждением, что Путин — «убийца». За этим последовал вызов посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций о российско-американских отношениях.

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