Иркутск, , 08:25 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2127 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 1 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 61 922 человека (+169 за последние сутки). Госпитализированы 1502 пациента (+11 за последние сутки).

Выздоровел 59 861 пациент (+202 за последние сутки). Ещё 261 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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