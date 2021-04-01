Москва, , 08:25 — REGNUM Периодически ходит на концерты юмористов почти каждый десятый житель России (8%). Не любят выступления комиков 3%, приводит данные ИХ «Ромир».

Предпочитают смотреть юмористические программы и выступления по телевизору или в интернете по 62% опрошенных.

Поднимают настроение шутками себе и окружающим самостоятельно 44% респондентов.

Опрошены в марте 2021 года 1500 граждан старше 18 лет во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (50%) готовы поддержать смехом даже несмешные шутки собеседников.

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