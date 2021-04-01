Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Фигурантами уголовного дела стали 27-летний ульяновец и его 25-летний знакомый. По данным следствия, преступление было совершено 8 марта 2021 года: из города Инзы, как полагают правоохранители, был похищен 31-летний мужчина и перевезён на машине в гаражный бокс в Ульяновске.

«Предварительно установлено, что обвиняемые заподозрили потерпевшего в краже оборудования из гаража, в котором они вместе работали», — говорится в сообщении.

В следственном управлении полагают, что злоумышленники требовали передать 50 тыс. рублей, угрожая травматическим пистолетом.

Уголовные дела расследуют по признакам преступлений, предусмотренных пп."а», «г» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенгилеевском районе Ульяновской области вступил в силу приговор в отношении двух мужчин, которым инкриминировали похищение человека. Преступлению предшествовал спонтанный конфликт с пострадавшим, которого они затолкнули в багажник и вывезли в посёлок Цемзавод. Похитители получили по пять и шесть лет колонии строгого режима.

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