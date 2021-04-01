Уфа, 1 апреля 2021, 08:29 — REGNUM Грант в размере одного миллиарда рублей может получить новый вуз при объединении Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Об этом 31 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече со студентами этих учебных заведений.
Он также отметил, что при объединении вузов появится возможность получать дополнительное финансирование, участвовать в федеральных программах, что даст новые возможности для развития образования и науки в регионе.
Он также заявил, что руководство Башкирии рассчитывает на то, что результат объединения вузов будет эффективным.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Минобрнауки РФ поддержали инициативу по объединению вузов Башкирии.