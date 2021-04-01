Уфа, , 08:29 — REGNUM Грант в размере одного миллиарда рублей может получить новый вуз при объединении Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Об этом 31 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече со студентами этих учебных заведений.

«Башкортостан окружают регионы с мощной продвинутой научной школой, крупными федеральными университетами, а у нас этого нет», — передает пресс-служба республиканского правительства слова Хабирова.

Он также отметил, что при объединении вузов появится возможность получать дополнительное финансирование, участвовать в федеральных программах, что даст новые возможности для развития образования и науки в регионе.

«Я 14 лет проработал в БашГУ, был деканом юридического факультета. Поэтому не понаслышке знаю, что такое высшее образование. Мы будем усиливать науку, развивать университеты, сохраняя при этом уникальные вузовские традиции. Иначе нас ждёт сокращение бюджетных мест и отток наших студентов в другие регионы», — сообщил глава региона.

Он также заявил, что руководство Башкирии рассчитывает на то, что результат объединения вузов будет эффективным.

«В случае успеха, а мы в нём не сомневаемся, новый вуз по федеральной программе «Приоритет — 2030» получит грант в размере 1 млрд рублей», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Минобрнауки РФ поддержали инициативу по объединению вузов Башкирии.